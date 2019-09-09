09.09.2019, 20:40
ФОТО: В Эстонии можно было увидеть Северное сияние
Пару дней назад в небе над Эстонией можно было увидеть удивительное явление — Северное сияние. Смотрите фото!
Пару дней назад в небе над Эстонией можно было увидеть удивительное явление — Северное сияние. Смотрите фото!
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