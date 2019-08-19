ФОТО | В Исландии проводили в последний путь ледник, ему было 700 лет

В Исландии в воскресенье, 18 августа, состоялась торжественная церемония прощания с ледником Окйекудль. Его возраст 700 лет. Ныне от него остается небольшое белое пятно на вершине вулкана. В 2014 году учёные впервые перестали регистрировать движение ледовой массы, и Окйекудль был признан прекратившим своё существование.
На церемонию прощания прибыли премьер-министр и министр окружающей среды Исландии, передает svoboda.org.
После вступительной речи главы правительства Катрин Якобсдоуттир, собравшиеся поднялись по склону вулкана, расположенного к северо-востоку от Рейкьявика, чтобы установить мемориальную доску с записанным на ней письмом для будущих поколений.
“В ближайшие 200 лет все наши ледники ожидает та же участь”. Этот памятник здесь, чтобы показать, что мы знаем что происходит и что нужно сделать. Только вы знаете, удастся нам это сделать или нет”.
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