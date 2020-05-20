ФОТО: В Какумяэ и Харку готовятся к открытию пляжного сезона

По заказу управы Хааберсти привели в порядок старые скамейки, также будут установлены новые, к пляжному сезону установят мусорные урны и просеют песок.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, несмотря на то, что до пляжного сезона ещё две недели, на пляжах Хааберсти приготовления идут полным ходом. ”На пляже Хааберсти отреновированы 26 старых скамеек, на которых заменили спинки и сиденья”, — сказал старейшина и добавил, что в ближайшее время на пляжах Какумяэ и Харку установят двусторонние скамейки. ”Если в прошлом году на пляжах Хааберсти установили лежаки, то в этом году установим классические пляжные скамейки, которыми удобно пользоваться и пожилым отдыхающим”, — объяснил старейшина.



Haabersti Linnaosa Valitsus



Кроме старых скамеек, в прибрежном парке Какумяэ были проведены работы по приведению в порядок территории, очищена от кустарника и тростника и озеленена ещё одну площадку, чтобы в дальнейшем можно было ее использовать как площадку для пикника. ”На пляж Какумяэ заказали новые и более вместительные мусорные контейнеры, чтобы в жаркий летний день все отдыхающие смогли бы выбросить мусор туда, а не в первый попавшийся кустик”, — сказал Ханимяги. Он добавил, что к 1 июня на оба пляжа установят дополнительные мусорные ящики.

”К началу пляжного сезона, который стартует 1 июня, на пляжах Хааберсти просеют старый песок. Будут установлены кабинки для переодевания, а безопасность отдыхающих обеспечит охранная фирма”, — пообещал старейшина и напомнил, что на пляжах нужно будет придерживаться правил для предотвращения распространения вируса, беречь своё здоровье и здоровье окружающих.



Haabersti Linnaosa Valitsus



”Постепенно, по мере возможностей, кроме обычных работ по благоустройству, на пляжах Хааберсти также пройдут дополнительные работы, чтобы жителям и отдыхающим в Хааберсти было ещё приятнее наслаждаться летним отдыхом”, — сказал Ханимяги и добавил, что есть желание сделать крупные инвестиции в пляжи Какумяэ и Хааберсти, чтобы предложить отдыхающим больше разнообразных возможностей.

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