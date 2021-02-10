ФОТО | В Нарве мороз побил рекорд! Смотрите, как холодно было в вашем городе

В ночь на среду в Йыхви было -24,6°C, в Йыгева -21°C, а в Муствеэ -21,2°C.

На более маленьких метеостанциях, которые не отвечают обычным условиям, была зафиксирована и еще более низкая температура — например, -29,5°C в Сями.

А что же в других городах? Смотрите фотографии термометров со всех уголков Эстонии. Сможете найти свой родной край?

Смотрите прогноз от pogoda.ee.

Четверг, 11.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт снег, по юго-востоку Эстонии вероятность осадков больше. Ветер восточный, северо-восточный 2-8, на островах и в районе Рижского залива 5-10, порывы 14 м/с. Температура воздуха -12..-18, по северо-востоку Эстонии до -21°С, на побережье -7..-11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен лёгкий снег. Ветер северный, северо-восточный 3-9, на островах и в районе Рижского залива порывы 13 м/с. Температура воздуха -9..-14, на побережье местами -7°С.

Пятница, 12.02:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -11..-16, на востоке Эстонии местами до -20°С, на побережье местами -7°С.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдёт снег. Ветер северной четверти 2-8 м/с, к вечеру на островах усилится. Температура воздуха -8..-12, на побережье местами -5..-7°С.

Суббота, 13.02:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт снег. Ветер северный и северо-западный 2-7, на островах 5-11, порывы до 15 м/с. Температура воздуха -10..-16, на юго-востоке страны в начале ночи до -20, на островах и западном побережье -2..-8°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт снег. До обеда ветер северный и северо-западный, после обеда северный и северо-восточный 5-10, на островах и побережье 7-12, порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -3..-9, на острвоах 0..-3°С.

Воскресенье, 14.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. На востоке Эстонии пройдёт снег. Ветер северный 5-11, на побережье порывы 15-17 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха -7..-13, на побережье островов местами -3°С.