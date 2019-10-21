ФОТО | В Соомаа наступил осенний "пятый сезон"

В Соомаа (Вильяндимаа) пришел осенний паводок или, как говорят местные, наступил "пятый сезон", во многих местах луга оказались под водой.
Подтопления ярко выражены, например, в Тырамаа, где вода стоит настолько высоко, что по полю можно передвигаться на лодке.
Насколько высоко еще может подняться вода и как долго она продержится, зависит от погоды.
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