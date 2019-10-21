21.10.2019, 10:40

ФОТО | В Соомаа наступил осенний "пятый сезон"

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rus.delfi.ee
EST 8
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Soomaal on alanud sügisene üleujutus Foto: Kenno Soo

В Соомаа (Вильяндимаа) пришел осенний паводок или, как говорят местные, наступил "пятый сезон", во многих местах луга оказались под водой.

Подтопления ярко выражены, например, в Тырамаа, где вода стоит настолько высоко, что по полю можно передвигаться на лодке.

Насколько высоко еще может подняться вода и как долго она продержится, зависит от погоды.