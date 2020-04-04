ФОТО | Весна по-эстонски: в Вильянди начался снегопад

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По прогнозам синоптиков, сегодня днем небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах пройдут кратковременные заряды снега и мокрого снега. Ветер западный 4-10, порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

Воскресенье, 05.04:

Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0...-4, на побережье до +3°С.

Днем: Переменная облачность. Вечером облачность уплотнится и местами пройдут небольшие осадки. Ветер западной четверти 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4..10°C.

Понедельник, 06.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег, ближе к утру зона осадков расширится. Ветер преимущественно западный и юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 0..+4, на северо-востоке Эстонии понизится до -2°C.

Днем: Переменная облачность. В первой половине дня во многих местах пройдет дождь, утром местами также и мокрый снег, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер южной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 7..13, на побережье и на северо-востоке Эстонии 4...6°C.

Вторник, 07.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, в начале ночи местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный и юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Утром погода солнечная. Во второй половине дня облачность уплотнится и вечером на островах пройдет дождь. Ветер южный и юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..16, на побережье местами 6°C.