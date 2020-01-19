ФОТО | "Весна" продержится еще пару дней, затем погода изменится

Согласно прогнозу Службы погоды, в ближайшие дни в Эстонии будет преобладать неустойчивая погода.

Понедельник, 20.01

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-10, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -1..+4°С. На дорогах местами скользко!

Днем: Переменная облачносоть, преимущественно без осадков. Утром усилится юго-западный, западный ветер 5-12, на побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +2..+5°С.

Вторник, 21.01

Ночью: Переменная облачность, В начале ночи на востоке небольшой дождь или мокрый снег. Юго-западный, западный ветер 5-11, порывы 15, на побережье 8-13, порывы 18 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. С середины дня дождь и мокрый снег распространятся с севера на юг. Вечером осадки пойдут на убыль и облачность рассеется. Западный, юго-западный ветер 5-11, порывы 15, на побережье 9-14, порывы до 20 м/с, во второй половине дня ослабеет и перейдет к северо-западному. Температура воздуха 3..7°С.

Среда, 22.01

Ночью: Переменная облачность. В начале ночи на востоке местами мокрый снег и дождь. Западный, северо-западный ветер 5-11, порывы 15, на побережье 9-15, порывы 18-21 м/с. Температура воздуха -1..4°С.

Днем: Переменная облачность. Кратковременный снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Вечером вероятность осадков уменьшится. Северо-западный, западный ветер 6-11, порывы 15, на побережье 12-17, порывы до 24 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.