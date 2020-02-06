ФОТО | Ветер, мороз и море создали на Рейди теэ причудливые ледяные скульптуры

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Мороз и сильный морской ветер наваяли на ограждениях и биноклях прибрежной улицы Рейди замысловатые ледяные скульптуры.