ФОТО | Ветер, мороз и море создали на Рейди теэ причудливые ледяные скульптуры (2) rus.delfi.ee EST 25 Galerii: 9 pilti Jääskulptuurid Reidi teel Foto: Delfi lugeja Мороз и сильный морской ветер наваяли на ограждениях и биноклях прибрежной улицы Рейди замысловатые ледяные скульптуры. Share Tweet Читайте также:Многообещающий прогноз на начало недели: выпадет ли наконец... (5)Исследователь предупреждает: из-за теплой зимы побережью Эстонии грозит природная... (95) Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о зверствах отца Ортодоксов сняли с рейса из-за "неприятного запаха тела" Молодая девушка умерла через пару дней после свадьбы Откуда взялся коронавирус из Китая: ученые выяснили следующее
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