ФОТО | Ветер, мороз и море создали на Рейди теэ причудливые ледяные скульптуры

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EST 25
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Jääskulptuurid Reidi teel Foto: Delfi lugeja

Мороз и сильный морской ветер наваяли на ограждениях и биноклях прибрежной улицы Рейди замысловатые ледяные скульптуры.

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