ФОТО | Ветер, мороз и море создали на Рейди теэ причудливые ледяные скульптуры
Мороз и сильный морской ветер наваяли на ограждениях и биноклях прибрежной улицы Рейди замысловатые ледяные скульптуры.
Мороз и сильный морской ветер наваяли на ограждениях и биноклях прибрежной улицы Рейди замысловатые ледяные скульптуры.
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