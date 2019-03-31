ФОТО: Вот такая весна... В Таллинне шел снег. Чего ждать от погоды в первые дни апреля?

Например, в столице сегодня после обеда пошел снег. Похожие погодные условия по всей Эстонии.

Lumi Foto: Rauno Volmar

Ниже читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

В понедельник ночью небольшая и переменная облачность. По востоку Эстонии возможны кратковременные заряды мокрого снега или снега. Ветер северо-западный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем небольшая и переменная облачность. Преимущественно по востоку Эстонии возможны кратковременные заряды мокрого снега. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Во вторник ночью небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

В среду ночью ясно, без осадков. Юго-восточный, южный ветер усилится 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем ясно, без осадков. Юго-восточный, южный ветер 5-11, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

В четверг ночью ясно, без осадков. Юго-восточный, южный ветер 5-11, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Днем ясно, без осадков. Юго-восточный 4-10, на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами 4°С.