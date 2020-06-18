ФОТО: За ночь в Таллинне выпало столько осадков, сколько за весь прошлый месяц


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Hommikune ilm Viimsis ja Pirital Foto: Tiit Blaat

Обрушившиеся на днях на остальную Эстонию дожди вчера вечером-сегодня ночью добрались до Таллинна.

Согласно карте осадков государственной метеослужбы, выпало 22 мм осадков. Для сравнения: за весь прошлый месяц в Таллинне выпало в общей сложности 30 мм.