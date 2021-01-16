ФОТО | Жители Эстонии наслаждаются по-настоящему зимней погодой


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Kelgutamine Kassitoomel Tartus
Kelgutamine Kassitoomel Tartus Foto: Anni Õnneleid

Несмотря на сильные морозы, сегодня жители Эстонии вышли на улицы и вовсю наслаждались активным времяпрепровождением.

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