ФОТО | Зима приходит по расписанию? В последний день ноября землю укрыло снегом

Сегодня ожидаются небольшие осадки, и так как температура поверхности земли будет чуть ниже 0°C, то есть опасность обледенения. Ветер 12 м/с, температура воздуха между -1°C и +1°C, а на побережье может быть на пару градусов теплее.

Читайте прогноз на неделю от pogoda.ee!

Вторник, 01.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер южных направлений 3-8, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+2, в западной Эстонии на побережье до +5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, в континентальной части и снег. Ветер южный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Среда, 02.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. На севере Эстонии небольшой дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..-4, на побережье +1..+5°С.

Днем: Небольшая облачность, на побережье более облачно. На севере Эстонии в первой половине местами небольшой снег, мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0..-2, на островах и побережье +1..+3°С.

Четверг, 03.12:

Ночью: Переменная облачность, после полуночи облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывы 13-15 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье местами 0..+1°С.

Днем: Облачно, вечером на юге прояснит. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами 13-15 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Пятница, 04.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывами 15, к утру до 18 м/с. Температура воздуха 0..-5 на побережье до +2°С.

Днем: Облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 6-12, на островах и побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.