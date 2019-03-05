ФОТО: Зима вернулась! Эстонию укрыло снегом — надолго ли?

На заснеженных дорогах произошло множество ДТП, и движение нарушено.

Согласно прогнозу pogoda.ee, сегодня днем облачно. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Гололед. Начиная с северо-запада, осадки перейдут в снег и постепенно уйдут на восток. Вечером, начиная с северо-запада, облачность рассеется и осадки прекратятся. Утром на юге Эстонии юго-западный ветер, на севере северо-восточный 4-9, на побережье порывы 15-18 м/с. В течение дня ветер повсеместно перейдет к северному, северо-восточному и усилится 6-11, порывами 15, на побережье 18-23 м/с. Температура воздуха -2..+4°С, начиная с середины дня понижение температуры и к вечеру -1..-5°С. На дорогах гололедица!

В среду ночью небо прояснится. В начале ночи местами в восточной Эстонии еще пройдет слабый снег. Ветер северо-западный и северный 5-11, в начале ночи на побережье порывами 14 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -7...-12, местами до -15, на побережье островов до -5°С.

Днем небо ясное или с небольшой облачностью, без осадков. Вечером на островах облачность уплотнится, но существенных осадков не ожидается. Ветер развернется к западному, юго-западный 2-7 м/с. Вечером ветер юго-западный и южный 3-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха -2...-6°С.

В четверг ночью облачность уплотнится во всей Эстонии. Начавшиеся на западе снегопады медленно распространятся на восток. Ветер южный и юго-западный 5-11 м/с, к утру усилится на островах и побережье юго-западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2...-8, на островах местами 0°С, на востоке страны в начале ночи до -11°С.