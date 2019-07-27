ГАЛЕРЕЯ: Экстремальная жара в Европе. Синоптики предупреждают, что такое будет повторяться все чаще

Как пишет РИА-Новости, периоды экстремальной жары, которая установилась в Европе уже во второй раз за текущий летний сезон, в перспективе будут только нарастать и становиться чаще, это может нанести ущерб как сельскому хозяйству и биологическому разнообразию, так и здоровью людей, предостерегают опрошенные РИА Новости эксперты.

Рекордная жара установилась на этой неделе в ряде европейских стран. В Германии в четверг было плюс 41,5 градуса, во Франции — плюс 42,4, в Бельгии — плюс 40,3, в Нидерландах — плюс 41,7, в Британии — плюс 36,9. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии.

"Очевидно, что глобальное потепление климата будет сопровождаться более сильными, более частыми и продолжительными тепловыми волнами во многих регионах. Как Всемирная метеорологическая организация, так и Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) говорят об этом на протяжении десятилетий", — прокомментировал погодные аномалии в Европе Жан-Паскаль ван Иперселе, профессор климатологии Левенского университета, бывший вице-президент МГЭИК, член Королевской академии Бельгии.

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