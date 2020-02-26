ГАЛЕРЕЯ | Эстонию замело. Это надолго?

Четверг, 27.02

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах будет идти снег, ожидается метель, в южной Эстонии и на Сааремаа также пройдут мокрый снег и дождь. Ветер восточной четверти 3-9, в районе Рижского залива порывами до 14 м/с; в северной Эстонии восточный, северо-восточный ветер 6-13, на побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха -1 ..-6, на побережье островов местами +1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах будет идти снег, ожидается метель, на Сааремаа пройдут также мокрый снег и дождь. Ветер восточной четверти 3-9, в районе Рижского залива порывами до 14 м/с; в северной Эстонии восточный, северо-восточный ветер 6-13, на побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0 ..-3, на побережье островов местами +2°С.

Пятница, 28.02

Ночью: Облачно с прояснениями . Во многих местах пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-11, на побережье порывами 17 м/с, утром ветер ослабеет. Температура воздуха -2...-8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт небольшой снег. Ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 0...-3°С.

Суббота, 29.02

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер западных направлений четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -3...-9, местами до -13°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер западной четверти 2-8 м/с, вечером на островах ветер развернется к южному направлению. Температура воздуха -2...+2°С.