ГАЛЕРЕЯ | Эстонию замело. Это надолго?

Сегодня утром началась началась долгожданная многими любителями снега зима. В ближайшие дни, как обещают синоптики, мягкая зима со снегом и метелью продолжится.
Четверг, 27.02
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах будет идти снег, ожидается метель, в южной Эстонии и на Сааремаа также пройдут мокрый снег и дождь. Ветер восточной четверти 3-9, в районе Рижского залива порывами до 14 м/с; в северной Эстонии восточный, северо-восточный ветер 6-13, на побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха -1 ..-6, на побережье островов местами +1°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах будет идти снег, ожидается метель, на Сааремаа пройдут также мокрый снег и дождь. Ветер восточной четверти 3-9, в районе Рижского залива порывами до 14 м/с; в северной Эстонии восточный, северо-восточный ветер 6-13, на побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0 ..-3, на побережье островов местами +2°С.
Пятница, 28.02
Ночью: Облачно с прояснениями . Во многих местах пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-11, на побережье порывами 17 м/с, утром ветер ослабеет. Температура воздуха -2...-8°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт небольшой снег. Ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 0...-3°С.
Суббота, 29.02
Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер западных направлений четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -3...-9, местами до -13°С.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер западной четверти 2-8 м/с, вечером на островах ветер развернется к южному направлению. Температура воздуха -2...+2°С.
Воскресенье, 01.03
Ночью: Переменная облачность, без осадков. Южный, юго-восточный ветер усилится до 6-11, порывами до 15 м/с, на побережье 8-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -1...-6, на островах до +2°С.
Днем: Облачно. Зона осадков в виде снега и мокрого снега распространится с островов через материковую часть на восток. После обеда, начиная с запада, осадки перейдут в дождь. Ветер южный, юго-восточный 6-11, порывами до 15 м/с, на побережье 8-13, порывами до 20 м/с, вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха -1...+3°С.
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