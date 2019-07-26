ГАЛЕРЕЯ: Европа бьет температурные рекорды. Не обошлось и без человеческих жертв

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Deutsche Welle
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Pariis
PariisFoto: Credit:ZUMAPRESS.com

Вчера в Западной Европе было очень жарко. Некоторые страны пробили свои температурные рекорды.

Как пишет DW, впервые за историю метеонаблюдений в Германии в городке Линген (федеральная земля Нижняя Саксония) зафиксированы +42,6 градуса по Цельсию. Об этом заявили в четверг, 25 июля, в Метеорологической службе Германии. Предыдущий рекорд — +40,5 градуса, установленный накануне в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), не продержался и дня.

В Берлине на улице можно находиться исключительно в воде.

Из-за резкого повышения температуры воды в реке Везер в пятницу ожидается отключение атомной станции Гронде в Нижней Саксонии. Как заявили агентству dpa в эксплуатирующей станцию организации, мощность реактора должна быть снижена, если температура в течение нескольких дней превышает 26 градусов Цельсия.

В Париже можно ходить только так: платье, шапка, очки.

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"Don't let the expectations and opinions of other people affect your decisions. It's your life, not theirs. Do what matters most to you; do what makes you feel alive and happy. Don't let the expectations and ideas of others limit who you are. If you let others tell you who you are, you are living their reality — not yours. There is more to life than pleasing people. There is much more to life than following others' prescribed path. There is so much more to life than what you experience right now. You need to decide who you are for yourself. Become a whole being. Adventure.” - -Roy T. Bennett #travelyogi #travel #adventure #explore #discover #feelalive #happiness #expectations #youarenough #bebrave #eiffeltower #paris #france #summerinparis #summer

Публикация от Christine (@coconuthappiness)

По данным немецких метеорологов, в пятницу, 26 июля, жара в западной части Германии сохранится, столбик термометра превысит сорокоградусную отметку. На севере страны будет чуть прохладнее.

Выше сорока градусов

Отметку в сорок градусов Цельсия впервые в истории метеонаблюдений преодолел столбик термометра в Бельгии, остановившись на цифре 40,6 градуса. Аналогичная ситуация наблюдается в Голландии, где температура оказалась лишь на 0,2 пункта ниже, чем в соседней стране.

В столице Франции температурный рекорд также обновлен. В четверг французская метеослужба зафиксировала в Париже +42,6 градуса Цельсия. Предыдущее достижение — +40,4 градуса Цельсия — было зафиксировано во французской столице более 70 лет назад, 28 июля 1947 года.

Не обошлось и без человеческих жертв. В Австрии от последствий обезвоживания погиб двухлетний мальчик, который незаметно от родителей залез в их машину во дворе дома и заснул. Его доставили в больницу в Граце, но усилия медиков оказались напрасны.

Да и в Таллинне хорошо!