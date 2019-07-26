ГАЛЕРЕЯ: Европа бьет температурные рекорды. Не обошлось и без человеческих жертв

Как пишет DW, впервые за историю метеонаблюдений в Германии в городке Линген (федеральная земля Нижняя Саксония) зафиксированы +42,6 градуса по Цельсию. Об этом заявили в четверг, 25 июля, в Метеорологической службе Германии. Предыдущий рекорд — +40,5 градуса, установленный накануне в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), не продержался и дня.

В Берлине на улице можно находиться исключительно в воде.

Из-за резкого повышения температуры воды в реке Везер в пятницу ожидается отключение атомной станции Гронде в Нижней Саксонии. Как заявили агентству dpa в эксплуатирующей станцию организации, мощность реактора должна быть снижена, если температура в течение нескольких дней превышает 26 градусов Цельсия.

В Париже можно ходить только так: платье, шапка, очки.

По данным немецких метеорологов, в пятницу, 26 июля, жара в западной части Германии сохранится, столбик термометра превысит сорокоградусную отметку. На севере страны будет чуть прохладнее.

Выше сорока градусов