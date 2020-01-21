ГАЛЕРЕЯ | Национальный парк Соомаа затопило
Организатор туризма в национальный парк Соомаа Айвар Руукел запечатлел очередное половодье и поделился фотографиями с газетой Maaleht.
Организатор туризма в национальный парк Соомаа Айвар Руукел запечатлел очередное половодье и поделился фотографиями с газетой Maaleht.
На минувшей неделе уровень воды в Соомаа ("Страна болот") вновь поднялся выше обычного. В понедельник ситуация стабилизировалась.
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