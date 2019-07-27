27.07.2019, 20:49

ГАЛЕРЕЯ: Тысячи людей заполонили пляжи. О том, чтобы припарковаться, остается только мечтать

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rus.delfi.ee
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Galerii: 26 pilti
Kuum suvepäev Pirita rannas ja Vääna-Jõesuus Foto: Margus Pahv

Сегодня желающие погреться на солнце буквально заполонили пляжи Пирита и Вяэна-Йыэсуу. Если на самих пляжах места более или менее хватало, то с парковкой наблюдалась настоящая беда.

Смотрите фото!