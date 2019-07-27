ГАЛЕРЕЯ: Тысячи людей заполонили пляжи. О том, чтобы припарковаться, остается только мечтать

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Сегодня желающие погреться на солнце буквально заполонили пляжи Пирита и Вяэна-Йыэсуу. Если на самих пляжах места более или менее хватало, то с парковкой наблюдалась настоящая беда.