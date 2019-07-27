27.07.2019, 20:49
ГАЛЕРЕЯ: Тысячи людей заполонили пляжи. О том, чтобы припарковаться, остается только мечтать
Сегодня желающие погреться на солнце буквально заполонили пляжи Пирита и Вяэна-Йыэсуу. Если на самих пляжах места более или менее хватало, то с парковкой наблюдалась настоящая беда.
Источник: в Петербурге погиб видеоблогер из Белоруссии
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