Главный синоптик России: работают только две погодные приметы

"Мы проверили абсолютно все приметы, которые якобы работают <…> Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое - красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое - дожди и непогода. Это действительно так", - сказал он.

Метеоролог объяснил, что цвет солнца зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, который отделяет воздушные массы, создавая оптический эффект.

"Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю. Это так, и объяснение простое - у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться", - отметил Вильфанд.

Остальные приметы не работают, заключил метеоролог. Также Вильфанд посоветовал больше доверять метеорологическим прогнозам, чем народной мудрости.