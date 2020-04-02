Гололед и поваленные деревья. Ситуация до дорогах сегодня может быть очень опасной

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня утром во многих местах пройдет дождь, а в Вирумаа — мокрый снег. Во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Усилится юго-западный ветер в континентальной части 6-12, порывы 15-18, на побережье 12-17, порывы до 22 м/с. Температура воздуха +4..+8°C.

Департамент призывает водителей соблюдать скоростные ограничения. Выигрыш по времени в случае превышения — минимальный, а тормозной путь увеличивается существенно.

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