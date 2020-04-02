Гололед и поваленные деревья. Ситуация до дорогах сегодня может быть очень опасной
Сегодня утром температура воздуха в Эстонии будет колебаться в районе 0 градусов, что может привести к гололеду. Во второй половине дня поднимется сильный ветер, который может повалить на дороги деревья и ветки, сообщает Департамент шоссейных дорог.
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