Готовим зонтики и сапоги: дожди зарядят до воскресенья! На следующей неделе прояснится и потеплеет

Четверг, 04.06

Ночью: Облачно с прояснениями. Зона осадков распространится с востока Эстонии в западном направлении. Ветер восточный, северо-восточный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 9...14°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, кое-где с грозой. Вечером на юго-востоке Эстонии возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный 4-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12�..17°С.

Пятница, 05.06

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. В начале ночи ветер северной четверти 2-7, на побережье порывами 10 м/с, после полуночи - слабый неустойчивый ветер. Температура воздуха 6...11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Вечером облачность поредеет и осадков станет меньше. Переменный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха 14..20, на побережье местами 12°С.

Суббота, 06.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами пройдут кратковременные дожди. Ветер восточной четверти 2-8, на побережье порывами 11 м/с, после полуночи ветер развернется к юго-восточному направлению и усилится к утру до 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 8...13 °С.

Днем: Утром, начиная с юго-запада, облачность уплотнится и пойдет дождь. Во второй половине дня, начиная с западных островов, облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер восточный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Около полудня ветер, начиная с островов, ветер развернется к южному, юго-западному направлению. Температура воздуха 13...18, на востоке страны в первой половине дня до 25°С.

Воскресенье, 07.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 8...14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южной четверти 3-8, на побережье порывами до 12 м/с, после обеда в материковой части Эстонии переменный ветер. Температура воздуха 18...24, на побережье местами 13...17°С.