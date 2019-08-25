Готовьтесь! Долгожданная жара начнется уже с понедельника

Понедельник, 26.08:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами образуется туман. Ветер южный, юго-западный 2-8, утром на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 20..25°С.

Вторник, 27.08:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..26°С.

Среда, 28.08:

Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Местами туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье до 18°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 20..25°С.

Четверг, 29.08:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 19..24°С.