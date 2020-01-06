ГРАФИК | Куда делись трескучие морозы? За последние 15 лет установлено большинство тепловых рекордов января

На улице плюсовая температура, и кажется, как будто и нет настоящего января. Хотя январь неоднократно приносил более 40 градусов мороза, за последние 15 лет родилось несколько рекордов тепла.
Среднемесячная температура воздуха (1981–2010) на всей территории Эстонии составляет -3,5 градуса. Теплее на островах (на Вилсанди -0,7 градуса), прохладнее на востоке (в Вяйке-Маарья -5,2 градуса).
Январь известен рекордами холода. Рекорд Эстонии -43,5 градуса относится к 17 января 1940 года, зафиксирован в Йыгева. Всего на одну десятую градуса теплее было 3 января следующего года в Выру.
Самым холодным месяцем вообще в нашей истории климата является январь 1987 года, когда средняя температура воздуха в Нарве составила -18,1 градуса. К январю того же года относится самая долгая опасная волна холода (по меньшей мере пятидневный период с суточным минимумом -30 градусов и ниже) за полвека, которая продолжалась на метеостанции Тарту-Тыравере восемь дней.
Самый теплый январь был всего через два года, в 1989 году, когда в Тыравере среднемесячная температура воздуха составила +0,6 градуса.
К январю относится и самая низкая среднесуточная температура -36,5 градуса, которую зафиксировали 17 января 1940 года в Йыгева. Температурный максимум января составляет +10,1 градуса (Валга, 10 января 2007 года).
Январь также является месяцем штормов и самым ветреным месяцем года (средняя скорость ветра 4,4 м/с). Валга со вредней скоростью ветра 2,6 м/с — очень тихое место по сравнению с островами (например, на Сырве 7,4 м/с). Самый сильный зарегистрированный в январе порыв ветра — 38 м/с на Вилсанди и Кихну.
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