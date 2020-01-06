ГРАФИК | Куда делись трескучие морозы? За последние 15 лет установлено большинство тепловых рекордов января

Среднемесячная температура воздуха (1981–2010) на всей территории Эстонии составляет -3,5 градуса. Теплее на островах (на Вилсанди -0,7 градуса), прохладнее на востоке (в Вяйке-Маарья -5,2 градуса).

Январь известен рекордами холода. Рекорд Эстонии -43,5 градуса относится к 17 января 1940 года, зафиксирован в Йыгева. Всего на одну десятую градуса теплее было 3 января следующего года в Выру.

Самым холодным месяцем вообще в нашей истории климата является январь 1987 года, когда средняя температура воздуха в Нарве составила -18,1 градуса. К январю того же года относится самая долгая опасная волна холода (по меньшей мере пятидневный период с суточным минимумом -30 градусов и ниже) за полвека, которая продолжалась на метеостанции Тарту-Тыравере восемь дней.

Самый теплый январь был всего через два года, в 1989 году, когда в Тыравере среднемесячная температура воздуха составила +0,6 градуса.

К январю относится и самая низкая среднесуточная температура -36,5 градуса, которую зафиксировали 17 января 1940 года в Йыгева. Температурный максимум января составляет +10,1 градуса (Валга, 10 января 2007 года).