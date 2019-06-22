ГРАФИК: От нуля до 30 градусов. Погода на “Ивановку” сквозь года

Согласно данным, средняя температура в июньские праздники оставляет желать лучшего — всего 15,1°C.

Что касается температурных рекордов, то самым жарким было 23 июня 1936 — в Куузику температура поднялась до 31,2°C. Довольно жарким была и “Ивановка” 1999 года.

Самая же холодная температура, зафиксированная в эти дни, пришлась на 1992 год — в Куузику температура опустилась аж до нуля градусов! Что касается последней декады, то температура меньше десятка градусов была зафиксирована в 2014 году.

Ну и куда же без дождя — рекордное число осадков пришлось на 23 июня 1953 года, когда Тюри выпало 55 мм осадков, а на следующий день было зафиксировано уже 61,1 мм. Также особенно дождливым был 2012 год, когда рекорды осадков были установлены в нескольких метеостанциях.

Зато 2013 год был полностью сухой.

Войдут ли праздники этого года в список погодных рекордов? Узнаем уже завтра!