Каждый житель Эстонии привык к тому, что в Яанову ночь и Яанов день погода может быть не только дождливой, но еще и холодной. Смотрите, как варьировалась температура на праздники сквозь года.
ГРАФИК: От нуля до 30 градусов. Погода на “Ивановку” сквозь года
Согласно данным, средняя температура в июньские праздники оставляет желать лучшего — всего 15,1°C.
Что касается температурных рекордов, то самым жарким было 23 июня 1936 — в Куузику температура поднялась до 31,2°C. Довольно жарким была и “Ивановка” 1999 года.
Самая же холодная температура, зафиксированная в эти дни, пришлась на 1992 год — в Куузику температура опустилась аж до нуля градусов! Что касается последней декады, то температура меньше десятка градусов была зафиксирована в 2014 году.
Ну и куда же без дождя — рекордное число осадков пришлось на 23 июня 1953 года, когда Тюри выпало 55 мм осадков, а на следующий день было зафиксировано уже 61,1 мм. Также особенно дождливым был 2012 год, когда рекорды осадков были установлены в нескольких метеостанциях.
Зато 2013 год был полностью сухой.
Войдут ли праздники этого года в список погодных рекордов? Узнаем уже завтра!
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