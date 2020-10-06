ГРАФИК: По всей Эстонии были побиты температурные рекорды. Но теперь погода ухудшится

На нескольких станциях наблюдения температура воздуха поднялась до 20 градусов и выше. Теплее всего было в Хаапсалу: 21, 2.

В графике представлены четыре крупных города, в которых был зафиксирован рекорд.

При этом долго радоваться не пришлось. Согласно прогнозу на ближайшие дни, погода станет холоднее. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Во многих местах небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 6-12, порывы 15, на островах и западном побережье до 20 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 15..18°С.

Среда, 07.10:

Ночью: Небольшая и переменная облачность преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер южный, юго-восточный 3-9, в начале ночи на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°С.

Днем: Переменная облачность. На западе Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 15..18°С.

Четверг, 08.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 14..17°С.

Пятница, 09.10:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 2-8 м/с, утром усилится юго-западный ветер 5-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 13..16°С.