В Эстонии самая теплая вода сейчас на пляжах юго-востока и юга Эстонии, на северном побережье пока прохладно.
ГРАФИК | Посмотрите, насколько прогрелась вода на ближайшем к вашему дому пляже
По данным на полдень пятницы, теплее всего вода в озерах Тамула, Тырва и Кубья, а также на пляжах Пюхаярве и Пярну, где температура воды превышает 20 градусов.
На севере страны вода на пляжах еще не прогрелась. Теплее всего — в Какумяэ, где термометр показывает 17 градусов, в Пирита — 15, а на пляже Штрооми — 14 градусов. Самая прохладная вода на пляже Пикакари.
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
Этот песик показал львам, кто здесь босс — забавное видео
Приревновав хозяина к щенку, хаски пошел на крайние меры - видео
Навка и Тарасова разругались в прямом эфире «Ледникового периода»