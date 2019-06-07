В Эстонии самая теплая вода сейчас на пляжах юго-востока и юга Эстонии, на северном побережье пока прохладно.
ГРАФИК | Посмотрите, насколько прогрелась вода на ближайшем к вашему дому пляже
По данным на полдень пятницы, теплее всего вода в озерах Тамула, Тырва и Кубья, а также на пляжах Пюхаярве и Пярну, где температура воды превышает 20 градусов.
На севере страны вода на пляжах еще не прогрелась. Теплее всего — в Какумяэ, где термометр показывает 17 градусов, в Пирита — 15, а на пляже Штрооми — 14 градусов. Самая прохладная вода на пляже Пикакари.
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