ГРАФИК: В Финляндии январь выдался аномально теплым. А что в Эстонии?

Согласно статистике, за последние 50 лет самым теплым был январь в 1973, 1983, 1988, 1992, 2005 и 2007 годах. Рекорд тепла для этого месяца составляет + 8,7 градуса, но в этом году, несмотря на очень теплую погоду, он побит не был.

На графике приведены средние и максимальные температуры января в Эстонии за последние 50 лет.

Как писал Интерфакс со ссылкой на телеканал Sky News и данные Британской метеорологической служб, период с 2020 по 2024 годы грозит стать самым жарким пятилетием в мировых масштабах за все время наблюдений. Так, эксперты полагают, что средние температуры за эти пять лет будут на 1,15 — 1,46 градуса по Цельсию выше, нежели у температур в доиндустриальный период человечества. В то же время, напоминает Sky News, предыдущие пять лет также считаются самыми жаркими с момента начала наблюдений — в среднем на 1,09 градусов по Цельсию выше прежних показателей.