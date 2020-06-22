Грядет настоящая жара: к концу недели температура поднимется до +32

В ночь на вторник определяющая погоду в Эстонии область высокого давления сместится в сторону России, но уже днем Балтики достигнет новый антициклон, идущий с Северного моря.

Вторник, 23.06

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9...14, местами на побережье 17°С.

Днем: Малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 17°С.

Среда, 24.06

Ночью: Преимущественно ясно и сухо. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха 9...14, на побережье местами до 17°С.

Днем: В основном солнечно и сухо. Ветер переменный 3-7 м/с. Температура воздуха 23..28, на побережье до 18°С.

Четверг, 25.06

Ночью: В основном ясно и сухо. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами до 17°С.

Днем: На островах и побережье преимущественно солнечно, во внутренних районах небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 25..29, на побережье местами до 19°С.

Пятница, 26.06

Ночью: Ясно и сухо со слабым ветром. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 27..31, на наветренном побережье до 20°С.

В субботу и воскресенье над Эстонией сохранится область высокого давления, местами - небольшая облачность при температуре воздуха 14-19 градусов. Днем облачность уплотнится, но существенных осадков не ожидается. Термометр покажет 27-32 градуса, на ветреном морском побережье - до +20.

В понедельник с севера на Эстонию будет двигаться ложбина низкого давления. Сила ветра западных направлений усилится. Вероятность кратковременных осадков и гроз увеличится, особенно днём. Температура ночью от 13 до 18, днем 23 - 28 градусов тепла, на побережье при морском ветре и облачности - до +20.