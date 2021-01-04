Грядут трескучие морозы: на выходных температура понизится до -20 градусов

В ближайшие дни температура в дневное время не будет опускаться ниже 4 градусов мороза, ночью — до -8. Ситуация на атмосферном фронте начнет резко меняться в сторону усиления морозов в пятницу. На Эстонию начнет наступление антициклон. Температура как днем, так и ночью от -1 до -7 градусов.

В субботу область высокого давления с Севера России распространит свое влияние на Эстонию, небо местами прояснится. Погода ожидается без осадков, с умеренным ветром восточных направлений, который будет нести холодные воздушные массы. Температура ночью в Западной Эстонии от -4 до -9, к востоку от линии Таллинн — Пярну от -10 до -15, днем на Западе от -4 до -9, в Восточной Эстонии до -13.

В воскресенье ожидаются еще большие морозы, без существенных осадков (хотя небольшой снег не исключен, особенно на побережье). Умеренный ветер восточных направлений. Температура на островах и западном побережье ночью от -6 до -12, днем от -3 до -8, в глубине Эстонии ночью от -1 до -18, местами столбик термометра упадет до -20, днем от -9 до -14 градусов, в Вирумаа температура может сохраниться на два-три градуса выше.

В следующий понедельник антициклон немного отступит, в Скандинавию проникнет область низкого давления, край которой захватит и Балтийское море. В Западной Эстонии ожидается снег, на островах — снег с дождем, в глубине материка — легкий снег. Температура воздуха после полуночи в Западной Эстонии от -2 до -7 градусов, на Востоке от -8 до -13; днем на островах и западном побережье от 0 до -4, в глубине материковой части страны от -5 до -9 градусов.