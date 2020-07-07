Исследователь погоды: летнее тепло вернется в конце июля и начале августа

По его словам, есть надежда, что будет так, как в среднем бывает на протяжении многих лет: последняя неделя июля и первая неделя августа проходят с хорошей погодой.

Если неделю назад казалось, что июль может быть теплее среднего, то теперь кажется, что он будет, наоборот, на градус прохладнее среднего. Тепло сохранится в России и Южной Европе, но до Эстонии не дойдет, констатирует Каменик. В Эстонии же сохранится прохладная и ветреная погода.

Читайте прогноз от pogoda.ee на ближайшие дни!

Вторник, 07.07:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и западный 5-12, на побережье порывами 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 16…20°С.

Среда, 08.07:

Ночью: Ясно, местами небольшая облачность, но преимущественно без осадков. Под утро, на островах облачно уплотнится, возможен дождь. Ветер юго-западный и западный 3-8, на островах порывами до 11 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье до 15°С.

Днем: Дождливая погода с переменной облачностью, возможна гроза. Ветер юго-западный 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..18, на востоке Эстонии до 20°С.

Четверг, 09.07:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, большая вероятность осадков по востоку Эстонии. Ветер юго-западный 3-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 14°С.

Днем: Днем переменная облачность. На материковой части пройдут дожди, на островах будет небольшая вероятность осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Пятница, 10.07:

Ночью: Преимущественно ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный 3-8 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14 м/с.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь. Юго-западный и южный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха 15..20°С.