07.07.2020, 12:12

Исследователь погоды: летнее тепло вернется в конце июля и начале августа


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Kuum ilm meelitab vette tavapärasest rohkem inimesi. Hoidke oma lähedastel silm peal, eriti põnnidel ja eakatel.
Kuum ilm meelitab vette tavapärasest rohkem inimesi. Hoidke oma lähedastel silm peal, eriti põnnidel ja eakatel.Foto: DELFI

В этом году самым теплым месяцем был июнь, а волна тепла может вернуться в конце июля и начале августа, сказал исследователь погоды Юри Каменик в радиопередаче Vikerhommik.

По его словам, есть надежда, что будет так, как в среднем бывает на протяжении многих лет: последняя неделя июля и первая неделя августа проходят с хорошей погодой.

Если неделю назад казалось, что июль может быть теплее среднего, то теперь кажется, что он будет, наоборот, на градус прохладнее среднего. Тепло сохранится в России и Южной Европе, но до Эстонии не дойдет, констатирует Каменик. В Эстонии же сохранится прохладная и ветреная погода.

Читайте прогноз от pogoda.ee на ближайшие дни!

Вторник, 07.07:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и западный 5-12, на побережье порывами 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 16…20°С.

Среда, 08.07:

Ночью: Ясно, местами небольшая облачность, но преимущественно без осадков. Под утро, на островах облачно уплотнится, возможен дождь. Ветер юго-западный и западный 3-8, на островах порывами до 11 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье до 15°С.

Днем: Дождливая погода с переменной облачностью, возможна гроза. Ветер юго-западный 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..18, на востоке Эстонии до 20°С.

Четверг, 09.07:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, большая вероятность осадков по востоку Эстонии. Ветер юго-западный 3-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 14°С.

Днем: Днем переменная облачность. На материковой части пройдут дожди, на островах будет небольшая вероятность осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Пятница, 10.07:

Ночью: Преимущественно ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный 3-8 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14 м/с.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь. Юго-западный и южный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха 15..20°С.