Исследователь предупреждает: из-за теплой зимы побережью Эстонии грозит природная катастрофа

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Анетте Парксепп
EST
Hülgepoeg toimetatakse rahulikumasse kohta
Hülgepoeg toimetatakse rahulikumasse kohtaFoto: Ilmar Saabas

Через пару недель побережье будет заполнено тысячами оказавшихся в беде тюленьих семей, поскольку для выведения потомства нет необходимого льда, пишет Eesti Päevaleht.

Исследователь тюленей Март Юсси предупреждает, что нынешней зимой мы можем столкнуться лицом к лицу с природной катастрофой, которая касается выведения потомства тюленей. В таком положении, по его словам, тюлени и люди в Эстонии раньше не были. Нужно быть готовыми, что через пару недель на берегах можно будет найти множество новорожденных тюленят в местах, где этого никак не могли бы ожидать.

"Я не видел такой зимы, чтобы 20 января ближайший к Эстонии лед был в 500 километрах на север в Вааса и морская вода была теплой. Это означает, что даже если к нам придет холодная погода, то на эстонском море будет чрезвычайно мало льда — если вообще будет. И тогда у нас здесь внезапно сотни тюленей, которым этот лед крайне необходим для выведения потомства".

Тюлени родом из Арктики, откуда им досталась необходимость выводить потомство на морском льду. Юсси говорит, что при отсутствии льда тюлени с большой вероятностью из Эстонии не уйдут, поскольку их инстинкт не позволит. "У тюленя нет такого знания, что он слушает прогноз погоды, что где-то в Финляндии или Швеции есть лед. Он поступает инстинктивно. Он держится там, где сам родился, потому что это хорошее место", — объясняет исследователь.

Юсси признается, что хотя он специалист по тюленям и знает образ жизни, потребности и поведение вида, он тоже не знает, что такой теплой зимой делать с тюленятами. "Я не знаю, что делать с тюлененком, если он на берегу. Я бы сказал, что переступи и иди дальше — это то, что я сделаю, если увижу тюлененка на берегу", — говорит он. Хотя сделать можно мало, нужно все-таки осознавать ситуацию, и государство тоже могло бы быть готовым к ней, считает он.

К настоящему моменту тюлени носят своих детенышей десять месяцев и уже не могут не рожать их. Они родятся через пару недель. Особенно большую проблему это означает для находящихся под угрозой вымирания балтийских кольчатых нерп, которым обязательно нужен лед и снег, чтобы успешно вывести потомство. Серый тюлень менее чувствителен при выведении потомства, но и ему предстоит трудное время.