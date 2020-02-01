Исследователь предупреждает: из-за теплой зимы побережью Эстонии грозит природная катастрофа

Исследователь тюленей Март Юсси предупреждает, что нынешней зимой мы можем столкнуться лицом к лицу с природной катастрофой, которая касается выведения потомства тюленей. В таком положении, по его словам, тюлени и люди в Эстонии раньше не были. Нужно быть готовыми, что через пару недель на берегах можно будет найти множество новорожденных тюленят в местах, где этого никак не могли бы ожидать.

"Я не видел такой зимы, чтобы 20 января ближайший к Эстонии лед был в 500 километрах на север в Вааса и морская вода была теплой. Это означает, что даже если к нам придет холодная погода, то на эстонском море будет чрезвычайно мало льда — если вообще будет. И тогда у нас здесь внезапно сотни тюленей, которым этот лед крайне необходим для выведения потомства".

Тюлени родом из Арктики, откуда им досталась необходимость выводить потомство на морском льду. Юсси говорит, что при отсутствии льда тюлени с большой вероятностью из Эстонии не уйдут, поскольку их инстинкт не позволит. "У тюленя нет такого знания, что он слушает прогноз погоды, что где-то в Финляндии или Швеции есть лед. Он поступает инстинктивно. Он держится там, где сам родился, потому что это хорошее место", — объясняет исследователь.