Из-за гололеда в больницы обращаются с травмами больше обычного. В выходные дороги станут еще более скользкими!


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Из-за гололеда в больницы обращаются с травмами больше обычного. В выходные дороги станут еще более скользкими!
Foto: Arno Mikkor

Если вчера дороги были скользкими в Тарту и Южной Эстонии, то сегодня танцующих брейк-данс по пути на работу людей можно было увидеть и на улицах Таллинна. У отделений экстренной медицины было очень насыщенное утро.

Руководитель отдела прессы Ида-Таллиннской центральной больницы Инге Судер подтвердила, что у больниц и отделений экстренной медицины было гораздо более насыщенное утро, чем обычно.

“Много падений, травм. Сейчас точную статистику не могу сказать, поскольку все заняты работой”, — сказала Судер утром.

По состоянию на 13 часов обращений в отделение экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы было в общей сложности 61, из них с травмами 35. Это значительно больше, чем обычно.

В большинстве случаев речь шла о травмах головы и переломах костей предплечья. Более серьезные случаи требуют операций, в более легких случаях пациент должен остаться на домашнем лечении.

“Рекомендуем перед выходом из дома утром оценить состояние улиц и свою обувь — избегать можно было бы высоких каблуков и обуви со скользкой подошвой. Хорошая возможность сделать свой путь безопасным — купить шиповки, которые подкладываются под обувь и являются одной из самых дешевых и эффективных возможностей удержаться на ногах на скользкой улице. Пожилым людям не стоит бояться взять в руки трость с наконечником для льда”, — рассказал специалист по коммуникации больницы Марко Мяги.

О своем здоровье следует думать, потому что заживление перелома занимает как минимум четыре недели, в случае осложнений даже дольше.

В отделение экстренной медицины можно обратиться, если после падения заметен кровоподтек, опухоль или ощущается нестерпимая боль. Если боль терпимая, можно попробовать справиться домашними средствами — дать конечности покой, наложить на поврежденный участок холодную и поддерживающую повязку.

По словам синоптика Тайми Пальяк, нынешний гололед обусловлен слабым дождем, который из-за минусовой температуры на поверхности земли замерзает.

Завтра, наоборот, погода потеплеет и температура поднимется даже до плюсовой. Дороги станут менее опасными, и гололед еще может встречаться в некоторых районах Южной Эстонии.

Но ожидается дождь и мокрый снег.

В ночь с пятницы на субботу придет новая холодная воздушная масса и температура воздуха опять упадет ниже нуля. Это снова сделает дороги обледенелыми.

“От гололеда в нынешнее время никуда не деться, с ним надо просто считаться”, — сказала Пальяк.

По словам руководителя центра управления движением Департамента шоссейных дорог Сийма Вайкмаа, сейчас самые сложные дорожные условия на второстепенных шоссе. Но и в Вирумаа и Центральной Эстонии, где температура на дорогах еще ниже нуля и местами идет мокрый снег и дождь.

“Все занимающиеся обслуживанием государственных дорог предприниматели заняты борьбой с гололедом, но несмотря на это дороги могут резко стать скользкими. Поэтому выбор правильной скорости и стиля езды особенно важен”, — сказал Вайкмаа.

“Максимально разрешенная скорость не является обязательной для водителей. Двигаясь в темное и мокрое время, следует держать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров”, — добавил Вайкмаа.