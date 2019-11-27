Из-за гололеда в больницы обращаются с травмами больше обычного. В выходные дороги станут еще более скользкими!

Руководитель отдела прессы Ида-Таллиннской центральной больницы Инге Судер подтвердила, что у больниц и отделений экстренной медицины было гораздо более насыщенное утро, чем обычно.

“Много падений, травм. Сейчас точную статистику не могу сказать, поскольку все заняты работой”, — сказала Судер утром.

По состоянию на 13 часов обращений в отделение экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы было в общей сложности 61, из них с травмами 35. Это значительно больше, чем обычно.

В большинстве случаев речь шла о травмах головы и переломах костей предплечья. Более серьезные случаи требуют операций, в более легких случаях пациент должен остаться на домашнем лечении.

“Рекомендуем перед выходом из дома утром оценить состояние улиц и свою обувь — избегать можно было бы высоких каблуков и обуви со скользкой подошвой. Хорошая возможность сделать свой путь безопасным — купить шиповки, которые подкладываются под обувь и являются одной из самых дешевых и эффективных возможностей удержаться на ногах на скользкой улице. Пожилым людям не стоит бояться взять в руки трость с наконечником для льда”, — рассказал специалист по коммуникации больницы Марко Мяги.

О своем здоровье следует думать, потому что заживление перелома занимает как минимум четыре недели, в случае осложнений даже дольше.

В отделение экстренной медицины можно обратиться, если после падения заметен кровоподтек, опухоль или ощущается нестерпимая боль. Если боль терпимая, можно попробовать справиться домашними средствами — дать конечности покой, наложить на поврежденный участок холодную и поддерживающую повязку.