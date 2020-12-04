ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ФОТО | В Эстонию пришла настоящая зима!

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Foto: Sven Arbet

Фотограф Maaleht запечатлел в Вырумаа удивительной красоты виды природы. Теперь уже можно со всей уверенностью сказать: в Эстонию пришла настоящая зима.