К 2050 году погода в Таллинне будет как в Братиславе

Согласно прогнозу, к 2050 году климат в Таллинне станет похожим на современную Братиславу: в эстонской столице среднегодовая температура вырастет на 2,5 градуса, а самый теплый месяц станет жарче на 5,1 градуса.

По данным ученых, климат в Риге будет похож на сегодняшнюю Вену: среднегодовая температура вырастет на 2,6 градуса, самый теплый месяц в году станет на 4,8 градуса жарче, пишет "Новая газета".

Литовский Вильнюс будет по климату походить на Приштину: среднегодовая температура вырастет на 3,1 градуса, а самый теплый месяц станет на 5,9 градусов теплее.

По данным исследователей, Минск по климату будет похож на Софию, Киев — на столицу Австралии Канберру. Типичная погода в Лондоне будет похожа на современную Барселону, Мадрид будет больше похож на Марракеш, Москва — на Софию.

Ученые считают, что в большинстве из входящих в исследование 520 городов климат ”сместится” примерно на 1000 км в сторону экватора. Прогнозируется, что климатические изменения потребуют существенных изменений в инфраструктуре: к примеру, в сфере обеспечения населения питьевой водой.