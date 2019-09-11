К концу недели температура может понизиться до нуля

Как мы уже писали, во многих местах Эстонии вчера были побиты температурные рекорды. Пальяк говорит, что для сентября это обычное явление, когда хотя бы на один день до Эстонии докатывается волна тепла. В начале недели в Эстонию пришла область низкого давления со Средиземного моря.

По словам метеоролога, нельзя неустойчивую осеннюю погоду записывать на счет потепления климата. Например, в 1947 году 17 сентября в Тарту было 25,4 градуса тепла, а в Таллинне термометр показывал +24,7.

Хотя нынешняя осень началась скорее с тепла, в дальнейшем погода будет переменчивой. Скорее всего, нас ожидает дождливая и прохладная погода.

"Однако ежедневные осадки способствуют росту грибов", - отмечает Пальяк и добавляет, что самое благодатное для сборщиков время еще в лесах впереди.

Хоть долговременные прогнозы предрекают еще несколько теплых дней и после 25 сентября, не стоит быть в этом уверенным. Как поясняет Пальяк, прогнозы меняются каждый день, и конец сентября может вообще оказаться очень прохладным.