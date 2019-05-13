К середине недели распогодится, но ночами возможны заморозки

Понедельник, 13.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность.Утром местами пройдёт кратковременный дождь. Местами образуется туман. В начале ночи ветер переменных направлений, после полуночи северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 1..7, в начале ночи до 10°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер преимущественно северный и северо-западный 5-11, порывами до 14 м/с, в районе Рижского залива 17 м/с. Температура воздуха по западу Эстонии 6..11, по востоку Эстонии 12..17°С.

Вторник, 14.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северной четверти 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, в первой половине дня местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4-9, на островах порывами 12 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 6..9°С.

Среда, 15.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно северной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 0..+6, у земной поверхности местами -2..-4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 7..10°С.

Четверг, 16.05:

Ночью: Ясно или с небольшой облачностью, без осадков. Ветер восточной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 1..6, у земной поверхности местами -1°С.

Днем: Солнечная погода. Ветер восточный и северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 14..18, на побережье местами 8..11°С.