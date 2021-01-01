Как день и ночь: январь в 2021 году будет куда холоднее прошлогоднего

Зарубежные погодные сайты Gismeteo и Accuweather прогнозируют, что как в столичном регионе, так и в тартуском температура воздуха упадет во второй половине января до 10 градусов мороза и ниже (максимально — до 14 градусов ниже нуля). Местами ожидается и осадки в виде снега, но не длительные.

Синоптик Эстонской государственной службы Хельве Мейтерн погоды сказала Delfi, что температура воздуха в Эстонии заметно упадет с 8 января.

Завтра в Восточной Эстонии можно ожидать больших снегопадов. Так как в Эстонии будет холодать, то снежный покров останется в тех краях, видимо, надолго.

Как будет в остальной Эстонии? Пока об этом говорить еще рано, но Мейтерн полагает, что снег, по всей видимости, будет, и есть надежда, что и в других местах Эстонии землю покроет на длительное время белый пушистый ковер.

В то же время метеоролог подчеркивает, что снегопады будут периодическими и непродолжительными, обильного снега на протяжении длительного времени не ожидается. По ее словам, холодный период продержится в Эстонии почти до конца января.

Синоптик Кайро Кийтсак написал в среду в Facebook, что день ото дня в первой декаде января в Эстонии будет холодать, время от времени можно ждать снега. "Нельзя исключать и двузначные числа в показании термометра", — отмечает он.

Что касается погоды в ближайшие дни, то сегодня, в пятницу, днем будет облачно и без существенных осадков, однако к вечеру на юго-востоке Эстонии начнётся снегопад. Местами сохраняется туман. Ветер повернёт с южной четверти на восточную 1-7м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Суббота, 02.01

Ночью: На востоке страны облачно, пройдёт снег и мокрый снег. На западе Эстонии с отдельными прояснениями и лишь местами кратковременные осадки. Ветер повернет к северной четверти 2-8, на северо-востоке усилится северный, северо-восточный ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье местами до +1°С.

Днем: Преимущественно облачно. На востоке страны пройдёт снег и мокрый снег, по западу страны возможны кратковременные осадки. Ветер на западе страны слабый и переменного направления, на востоке- северной четверти 3-9, в первой половине дня на побережье северо-востока — северный и северо-западный ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Воскресенье, 03.01

Ночью: Облачно с прояснениями. На севере страны пройдёт слабый снег, на островах и северо-западном побережье местами мокрый снег и дождь. Местами гололёд. Ветер западной четверти 2-7 м/с, на побережье Финского залива порывами 11 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье островов до +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Западный четверти ветер 2-7 м/с, на побережье Финского залива порывами 11 м/с. Температура воздуха 0..-3, на западном побережье до +2°С.

Понедельник, 04.01

Ночью: Преимущественно облачно, без существенных осадков. Ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-8, на наветренной стороне побережья около 0°С.

Днем: Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 , на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье Финского залива около 0°С.