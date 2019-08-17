Как провести выходные: с пультом от телевизора или на свежем воздухе? Подскажет прогноз погоды!

В субботу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 19..25°С.

Воскресенье, 18.08:

Ночью: На материке преимущественно ясно. На островах переменная облачность, местами может пройти небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 8...13, на побережье до 15°С.

Днем: На западе Эстонии переменная облачность, в отдельных местах возможны кратковременные дожди. На востоке страны преимущественно солнечная погода. Юго-восточный ветер усилится до 5-10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 20...25°С.

Понедельник, 19.08:

Ночью: На западе страны облачность уплотнится, и зона осадков с островов распространится на материк. В восточной Эстонии в начале ночи сохранится малооблачная погода без осадков, а после полуночи количество облаков увеличится, и утром возможен дождь. Ветер юго-восточный 5-10, порывами 13, на побережье 15 м/с, на островах утром ветер развернется к юго-западному направлению.Температура воздуха 13...18°С.

Днем: До обеда облачно с прояснениями. На материковой части пройдут кратковременные дожди. В середине дня, начиная с островов, облачность поредеет. После обеда осадки прекратятся на западе Эстонии, а к вечеру и в восточных районах. Ветер южный, юго-западный, к вечеру развернется к западному направлению 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18...22, на востоке Эстонии до 24°С.