Какая погода нас ждет предстоящим летом и почему? Объясняет синоптик

Очевидно, Арктика и в течение лета планирует организовывать вторжения и опускать температурный фон ниже обычного, и это прежде всего в июне. Такого мнения и ведущая метеомодель Европы, рассчитанная которой температурная кривая в июне тоже скромно остается близко к среднему или даже ниже. При усилении антициклонов в более ясные ночи угроза заморозков может еще долго беспокоить нас, но дни позволят солнцу смягчить приходящую прохладу. Дождливая погода должна остаться в меньшинстве, и обилием осадков июнь, пожалуй, не отличится.

Июль может быть прямо месяцем летнего тепла или тоже поднять температурную кривую немного выше обычного. Если путь циклонов подальше стороной обойдет Балтийское море и антициклоны получат небольшое преимущество, количество осадков окажется скромнее обычного. В этом случае июль окажется самым хорошим месяцем лета.

Август по количеству осадков за многие годы — один из самых дождливых, и зачастую за обилием осадков стоят сильные проливные дожди. В этом году последний месяц лета тоже может принести частые проливные дожди, что сделает некоторые места дождливее среднего. Температурный фон не должен везде подняться на обычную высоту.

Более долгосрочный прогноз — всегда крепкий орешек, и расчеты моделей прогнозирования тоже дают очень противоречивые результаты. Летний любимец американской метеомодели (CFS) — июнь, когда среднее за месяц должно выйти от градуса до двух теплее среднего. Последующие месяцы должны быть с более скромным температурным фоном.

В целом лето может в начале держать ночи свежими, но днем часто показывать солнце между кучевых облаков. Середина лета может принести ночную мягкость и днем подарить летнее тепло. А август может поднять на небо больше кучевых дождевых облаков.

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