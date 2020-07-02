Какой зонтик брать с собой — от дождя или от солнца? Прогноз погоды подскажет

Пятница, 03.07:

Ночью: Переменная облачность. В начале ночи во многих местах пройдет кратковременный дождь с грозой, после полуночи ожидаются лишь отдельные осадки. Ветер юго-западный, южный 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 11…16°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-12, на северном побережье порывами до 15 м/с, вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха 17…23°С.

Суббота, 04.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи и утром местами может пройти слабый кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 3-9, на островах и западном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 8…13, на побережье до 17°С .

Днем: На западе Эстонии облачность уплотнится и пойдет дождь. По востоку в первой половине дня менее облачно и без осадков, а после обеда зона дождевых облаков дойдет и сюда. Юго-западный ветер усилится до 5-10, порывами до 15 м/с, на островах и западном побережье — 14, порывами до 20 м/с. Вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха 16…21, на юго-востоке страны до 24°C

Воскресенье, 05.07:

Ночью: Зона осадков будет смещаться через Эстонию в северо-восточном направлении. На западе страны к полуночи облачность поредеет и существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 9…14, местами до 17°C

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, юго-западный 3-8, порывами 12, вечером до 15 м/с, на осторвах и западном побережье — 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 17…21°C.

Понедельник, 06.07:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Юго-западный ветер 5-11, порывами 15, на побережье до 18 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 13…18°C.

Днем: Переменная облачность. Пройдёт кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 4-9, порывами 15 м/с. Температура воздуха 17…22°C.