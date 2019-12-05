Капризы погоды: ближайшие дни будут ветреными. А в воскресенье ждите кратковременное похолодание!

Пятница, 06.12

Ночью: Облачная погода. Дожди распространятся с юго-западной Эстонии на восток, утром в восточной Эстонии также возможен мокрый снег. Ветер юго-западный 6-12, порывами 15, на островах и побережье 10-16, порывами до 23 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.

Днем: Облачная, пройдет дождь, в восточной Эстонии местами и мокрый снег, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 6-12, порывами 15, на побережье 11-16, порывами 20-25 м/с. Температура воздуха +3..+8°С.

Суббота, 07.12

Ночью: В основном облачно. Временами дождь. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывами 15, после полуночи усилится юго-западный ветер на материке 15, островах и побережье 10-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: В основном облачно. Временами дождь, вечером и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-11, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывами 22 м/с, вечером на островах перейдет к западному. Температура воздуха 3..8°С.

Воскресенье, 08.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 5-11, порывами 14,на островах и побережье западный и северо-западный 9-14, на побережье Финского залива до 21 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Переменная облачность. Вечером, начиная с запада облачность уплотнится. Местами дождь и мокрый снег. Ветер западный и юго- западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 1..5°С.