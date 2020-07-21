КАРТА: На каких пляжах из-за сине-зеленых водорослей купаться не рекомендуется

Как видно на составленной шведской метеослужбой карте, больше всего опасных водорослей наблюдается на северном побережье Эстонии (отмечено оранжевым) и в открытом море. На западном побережье и у островов их концентрация ниже.

Из-за цветения водорослей красный флаг развевается на пляжах Пирита, Пикакари, Какумяэ, Штромки, а также пярнуском пляже. Из официальных приморских пляжей зеленый флаг поднят только на пляже Паралепа. В озерах, где производится проверка качества воды, купаться разрешено.

Сегодня воздушные массы станут прохладнее и цветение водорослей замедлится. Поскольку новой волны жары не предвидится, есть надежда на выправление ситуации с водорослями.