КАРТА | Синоптики обещают Европе теплое лето. И Эстонии?

Самую жаркую погоду синоптики прогнозируют для Франции, Германии, Португалии, Испании и Бельгии. Частично захватит горячая волна и Восточную Европу (Польша, Словакия, Венгрия).

В Эстонии умеренно тепло

В Скандинавии и Восточной Европе прошлогодней жары не ожидается, скорее будет умеренно тепло с привычным количеством осадков.

“Если в минувшем году в Скандинавии выпало осадков половина от нормы, то в этом году их будет примерно 70-100 процентов”, — говорит метеоролог портала Тайлер Ройс.

По словам синоптика, в нашем регионе температура воздуха в отдельные дни местами может достигать 38 градусов тепла, но той жары, которую обещают Испании и Португалии, у нас не будет. Хотя до Литвы волна горячего воздуха вполне может дотянуться.

На представленной карте Эстония окрашена в светло-коричневый цвет, означающий возможность засухи и температуру, немного превышающую среднюю.

Более темные цвета говорят о вероятности сильной жары и опасности лесных пожаров. Самый темный цвет означает также возможность мощных грозовых штормов.