КАРТЫ | Уйдут ли Таллинн и Пярну под воду? И когда?

Глобальное потепление климата ведет к таянию ледников и полярных льдов, в результате чего повышается уровень мирового океана. Под угрозой затопления находится и Эстония, особенно ее западная часть.

Повышение уровня моря свыше одного метра для некоторых регионов нашей страны означает то, что вода покроет городские улицы. Так было в 2015 году в Курессааре, когда в январе 2015 года при росте уровня моря на 113 см вода затопила прибрежные тротуары, в Насва она хлынула во дворы жилых домов.

Изменение климата — процесс медленный, но с очень длительной инерцией. Даже если бы сейчас удалось значительно уменьшить выбросы в атмосферу парниковых газов, климатические изменения будут продолжаться еще долгое время. Поэтому продолжительное повышение уровня моря нам обеспечено. Вопрос лишь в том, насколько и как быстро будет он расти.

Недавний доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) предрекает умеренное повышение уровня моря по меньшей мере до 2300 года, после чего есть надежда, но лишь в случае прекращения выбросов парниковых газов, его остановить.

IPCC обнародовал на днях два крайних сценария. Согласно первому, выбросы парниковых газов удастся ограничить (сценарий 1,5-градусного потепления); во втором прогнозе выбросы продолжатся на нынешнем уровне. В обоих случаях рост уровня моря неизбежен, хотя во втором варианте рост будет более быстрым и значительным.