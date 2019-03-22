Кажись, дожили: в воскресенье обещают истинную весну!

Пятница, 22.03:

Ночью: В начале ночи облачно, во многих местах дождь. После полуночи, начиная с северо-запада, осадки прекратятся и прояснит. Ветер перейдет к северо-западному и усилится 7-13, порывами 15-18, на северном побережье к утру до 21 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Днем: Солнечно и сухо. Ветер северо-западный 7-13, порывами 15-18, на северном побережье до 21 м/с, во второй половине дня ослабеет и вечером на островах перейдет к западному. Температура воздуха 2..7°С.

Суббота, 23.03:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер перейдет к юго-западному, южному и усилится 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах до +2°С, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Дожди распространятся, начиная с запада, на юго-восток. Ветер юго-западный, западный 7-12, на сотровах и побережье порывы 17-20 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Воскресенье, 24.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 12-15, порывы до 22 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 12-15, порывы до 22 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 2..8°С.

Понедельник, 25.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха -3..+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег. Ветер западных направлений 4-10 м/с, во второй половине дня станет северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 2..7°С.